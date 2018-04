Une soirée de lutte à Timiskaming First Nation

La communauté de Timiskaming First Nation (TFN) accueille dimanche une soirée de lutte mettant en vedette des sportifs de la Fédération canadienne de lutte.

La fédération organise une tournée dans des communautés autochtones pendant tout l'hiver.

L'intervenant communautaire et organisateur de l'événement, Darrell McBride, dit que la lutte est un sport très populaire à Timiskaming First Nation notamment chez les personnes âgées.

Mais l'événement sera aussi l'occasion de tenir un atelier sur l'intimidation, a-t-il dit dans une entrevue à Région zéro 8.

« Il y a de l'intimidation dans n'importe quelle communauté, notamment des jeunes. Ici dans la réserve quand il y a de l'intimidation c'est beaucoup plus intense, dit-il. Le message qu'on veut transmettre et que la lutte c'est pour le fun et que [l'intimidation n'est pas acceptable, peu importe l'âge et l'endroit encore moins dans les communautés]. »

C'est la troisième fois qu'un spectacle de lutte est organisé dans la communauté.