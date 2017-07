Plusieurs personnes prennent part samedi à une traversée du lac Témiscamingue à la nage.

Le départ est donné sur la rive située du côté ontarien et les participants nageront jusqu'au parc du Centenaire de Ville-Marie sur une distance de 6,5 km.

La traversée est d'une durée d'environ 3 h et les nageurs pourront compter sur des accompagnateurs à bord de bateaux et de kayaks.

C'est une initiative du sauveteur Youcef Boukhari de Ville-Marie qui veut que l'événement revienne chaque année.

Ça part tout simplement d'un défi entre individus. Youcef Boukhari

« Je suis sauveteur national en piscine, je travaille à la piscine de Ville-Marie et on a lancé ce défi-là entre les pratiquants et moi et de fil en aiguille, on a passé l'information sur des réseaux sociaux et il y a eu du monde qui a embarqué. On traverse le lac Témiscamingue, ce qui s'est déjà fait auparavant, ce n'est pas une première, mais j'aimerais en fait avec le temps que ça devienne une culture », dit-il.