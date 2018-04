Une vidéo d'une classe de Val-d'Or à New York devient virale

La vidéo d'une classe de la polyvalente Le Carrefour, de Val-d'Or, devient virale.

Un texte de Marie-Hélène Paquin

Publiée le 4 avril, la vidéo a été filmée dans Central Park, à New York, par l'enseignante Caroline Arcand.

Les élèves, détrempés et fatigués des longues heures de marche, se sont arrêtés pour écouter un musicien qui se produisait dans le sous-terrain à proximité de la fontaine Bethesda.

Au départ, ils écoutaient le musicien, faisant preuve de générosité en lui donnant quelques dollars.

Le moment devient magique lorsque les élèves se mettent à chanter la chanson que le guitariste interprète, All of you du chanteur John Legend, en choeur.

L'enseignante a publié un texte accompagnant la vidéo : « Magnifique moment vécu à New York. Il neige, il fait froid, on marche depuis de nombreuses minutes dans un Central Park vide, on a les pieds complètement trempés... Ce n'était pas prévu, mais on invite les élèves à descendre près de Bethesda Fountain et passer brièvement dans le petit sous-terrain, plutôt que de continuer notre chemin. On tombe sur ce guitariste... le reste est magique. Son sourire à la fin de la vidéo en dit long. On a chanté 4-5 chansons avec lui. Ce gars-là s'est peut-être levé en se disant que sa journée serait longue, triste et solitaire. En 15 minutes, tout a changé :) Nos élèves ont été si généreux, monétairement mais surtout humainement! Parfois, ça ne prend pas grand chose. Le groupe a sûrement fait sa journée, et peut-être même sa semaine ou son mois... Ce sera un souvenir mémorable, qui aura fait vivre de belles émotions et humidifié les yeux de plusieurs. »

Depuis, la vidéo a été vue plus de 20 000 fois et a été partagée à près de 245 reprises.

Un moment que ces jeunes ne sont pas près d'oublier.