Une violoniste de Val-d'Or en finale nationale du Concours de musique du Canada

La jeune violoniste valdorienne de 15 ans, Delphine Préa-Busque, s'est qualifiée à la finale nationale du Concours de musique du Canada qui aura lieu à Montréal ce mois de juin.

C'est la première fois que la jeune musicienne va prendre part à cette finale.

Elle dit qu'elle travaille depuis septembre dernier sur les trois pièces qu'elle devait jouer lors des auditions nationales qui ont eu lieu vendredi dernier.

Elle a d'ailleurs obtenu une note de 87, ce qui lui a permis d'aller en finale.

Premièrement de la fierté parce que j'ai travaillé pour [y arriver]. Je m'y attendais, mais c'est le fun. J'ai travaillé tout le long de l'année pour ce concours et c'est comme pour démontrer mon talent et mon travail depuis que j'ai commencé [à faire de la musique].

Delphine Préa-Busque