Val-d'Or a des rues et un réseau d'aqueduc en bonne santé

Les rues et le réseau global de conduites d'eau sont en bonne santé à Val-d'Or. Plus de 9 chaussées et conduites sur 10 ne nécessitent aucune intervention ou encore qu'un entretien préventif.

Un texte de Piel Côté

C'est ce qui ressort de l'analyse faite par l'administration du maire Pierre Corbeil, en se basant sur les critères du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT).

À Val-d'Or, 4 % du réseau d'aqueduc général et des voies requièrent une étude et 2 % se classent dans la catégorie des interventions souhaitables.

Enfin, seulement moins de deux chaussées et conduites d'aqueduc ou d'égouts sur 100 ont besoin d'une intervention immédiate.

Le maire croit que sa ville profite, entre autres, d'un sous-sol plus stable.

« La Ville est relativement la plus jeune de toutes les villes de l'Abitibi-Témiscamingue, donc ce sont des infrastructures qui ont été réalisées avec des nouveaux critères et qui ont peut-être été réalisées aussi dans des sols plus sablonneux ou qui contiennent un peu de gravier », explique-t-il.

Cette semaine, le plan d'intervention de la Ville de Rouyn-Noranda dévoilait que 71 % des chaussées sont en mauvais ou en très mauvais état alors que le réseau de conduites d'eau pour sa part est, de façon générale, en bon état.