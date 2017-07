Val-d'Or : apprendre à se connaître à travers la cuisine

À Val-d'Or, les citoyens étaient invités samedi à goûter aux mets de différents pays africains à la place Agnico Eagle à l'occasion d'un grand barbecue interculturel.

C'est une initiative du Comité afroculturel de Val-d'Or, en collaboration avec le Comité d'accueil des nouveaux arrivants de Val-d'Or.

En plus des différents plats de la cuisine africaine proposée aux visiteurs, il y avait aussi de la musique et de la danse traditionnelle.

C'était l'occasion pour les visiteurs d'en apprendre davantage sur la culture africaine à travers sa cuisine, mais aussi la rencontre de nouvelles personnes.

Depuis quelques années, un événement semblable était organisé, mais ne concernait que les membres des communautés africaines.

Cette fois, les organisateurs ont décidé de franchir le pas en invitants tous les citoyens à participer afin de favoriser les liens entre personnes issues de différentes communautés, notamment après la tuerie perpétrée à la grande mosquée de Québec en janvier dernier.

L'idée on ne va pas se cacher c'était un petit peu en lien avec ce qui a eu lieu à Québec en janvier dernier. Christian Komgom

« On voulait justement faire connaître un peu plus c'est quoi la culture africaine à notre niveau, c'est sûr qu'il y a d'autres initiatives un peu plus loin, mais nous on a fait ce qu'on pouvait à notre niveau. Si on peut sensibiliser le monde par le ventre, c'est ça de gagné. C'est vraiment faire un partage pour pouvoir jumeler tout le monde ensemble », explique Christian Komgom du comité organisateur.