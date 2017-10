Val-d'Or se dote d'un Conseil local du patrimoine et de la culture

Le conseil municipal de Val-d'Or a entériné lundi soir la création d'un Conseil local du patrimoine de la culture.

Un texte de Thomas DeshaiesCette instance aura pour mandat de conseiller les élus sur tous les dossiers qui concernent la préservation du patrimoine valdorien.Les modalités entourant la création du Conseil local du patrimoine sont encadrées par la Loi sur le patrimoine culturel du gouvernement du Québec. On y mentionne notamment que les élus doivent consulter cette instance avant de prendre toute décision qui pourrait avoir un impact sur le patrimoine de la ville. Cependant, ils ne sont pas dans l'obligation de répondre favorablement aux demandes du conseil.L'actuelle Commission de développement culturel de la Ville est ainsi dissoute et ses mandats seront transférés au nouveau conseil.Répondre à une volonté expriméeEn avril dernier, une citoyenne représentant des résidents du Village-Minier-de-Bourlamaque avait demandé la création de ce conseil aux élus. Une demande qui avait aussi été formulée par la directrice du Service culture de la Ville, a expliqué M. Corbeil.

« Il y a une possibilité de le faire et surtout volonté des gens du milieu que ça existe et qu'on se préoccupe dorénavant du patrimoine bâtit de notre ville qui a 82 ans d'existence. Alors, on s'aperçoit qu'il y a des gestes qui doivent être posées si on veut garder une trace de notre origine », a affirmé M. Corbeil, en marge de la séance du conseil municipal.10 membresLe conseil sera composé de 10 membres, plutôt que neuf, tel qu'initialement prévu.

Initialement, le règlement en prévoyait neuf et on a décidé d'ajouter un membre du secteur de l'éducation. Le marie de Val-d'Or, Pierre Corbeil

La directrice du Service culturel de la Ville, un délégué du milieu communautaire et un représentant du milieu artistique feront notamment partie du Conseil local du patrimoine et de la culture.