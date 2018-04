Val-d'Or se lance dans l'expansion de son réseau cyclable

Val-d'Or veut bonifier son réseau de pistes cyclables.

Avec les informations d'Émélie Rivard-Boudreau

C'est l'un des objectifs de la Corporation des Parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or, qui tenait son assemblée générale mardi.

Le début d'une longue réflexion s'entame dès cette semaine par la Corporation, qui mettra ensuite en place un comité sur le développement du réseau cyclable.

Le projet s'échelonnera sur une dizaine d'années, explique le président, Robert Marchand.

« Il y a à peu près 10-12 ans, ce réseau-là prenait une forme récréo-touristique, mais maintenant, on veut plus s'en aller vers une option de transport actif, c'est-à-dire "je prends mon vélo et je m'en vais travailler. C'est quoi la ligne la plus courte du point A au point B?". Ça, on ne l'avait pas réalisé dans le passé et on veut le travailler avec un nouveau comité qu'on va mettre en place », souligne-t-il.

« Cette semaine, c'est prévu faire une réflexion, pour se donner un objectif d'action et à partir de là, on va réaliser un projet qu'on va soumettre au conseil municipal », ajoute Robert Marchand.

En 2018, la Corporation des Parcs et espaces récréatifs de Val-d'Or investira plus de 153 000 $ dans six parcs de la ville.

Le parc Vanier, près de la polyvalente Le Carrefour, sera transformé. 65 000 $ y seront investis.