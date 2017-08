Vandalisme sur les nouveaux sites publics à Val-d'Or

La Place Agnico-Eagle, où se tient le marché public de la Vallée-de-l'Or, a été la cible de vandalisme depuis le début de l'été. Des méfaits ont aussi été perpétrés dans d'autres sites récemment aménagés par la Ville, comme les parcs Lemoine et Albert-Dumais.

Un texte de Guillaume Rivest et d'Émélie Rivard-Boudreau

La directrice du Marché public de la Vallée-de-l'Or, Marie-Pierre Dupuis, explique que des mesures ont été mises en place afin d'éviter de nouveaux méfaits.

« On a des caméras en place, donc on travaille avec la Sûreté du Québec et la Ville de Val-d'Or pour trouver les coupables. Malheureusement, on doit faire une tentative de couper Internet sans fil pour un certain temps, pour voir si cela aidera à éviter le vandalisme. Aussi, on a des prises extérieures pour le marché public qu'on a fermées pour essayer d'enrayer ce phénomène-là », énumère-t-elle.

Vandalisme dans d'autres parcs

Des méfaits ont aussi été perpétrés dans d'autres sites récemment aménagés par la Ville, comme le parc Lemoine, où sont situés les jeux d'eau, et le parc Albert-Dumais, au centre-ville.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, dénonce ces actes de vandalisme.

« J'exhorte tout le monde à être respectueux des sommes que l'on investit et des aménagements qu'on fait pour embellir Val-d'Or. Ceux qui sont respectueux et qui sont témoins de choses qui sont déplorables, qu'ils le rapportent soit aux autorités municipales ou même à la police. Elle fait un effort accru pour inspecter les endroits avec nos cadets, avec les gens du poste de police communautaire mixte et avec les effectifs réguliers », indique-t-il.