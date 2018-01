Ville-Marie veut impliquer ses citoyens dans une meilleure qualité de vie

La ville de Ville-Marie souhaite mettre en place un tout nouveau comité citoyen sur l'environnement et la qualité de vie.

Avec les informations de Tanya Neveu

Le comité sera chapeauté par la conseillère Adèle Beauregard, nouvellement élue en novembre dernier.

Un appel est d'ailleurs lancé à la population de Ville-Marie qui souhaite s'impliquer dans ce comité.

« Quand on parle de la qualité de vie des citoyens, ce que j'ai en tête c'est de favoriser un mode de vie plus actif. L'implication citoyenne est importante. Je trouve que souvent les gens vont se déresponsabiliser en disant la ville devrait ou le gouvernement devrait... Le citoyen lui-même a du pouvoir, suffit qu'il se décide. Là, on leur donne la chance de le faire », explique la conseillère Adèle Beauregard.

Une première rencontre devrait avoir lieu dans les prochaines semaines.

Les citoyens peuvent manifester leur intérêt en appelant au bureau municipal.