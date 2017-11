À la recherche de solutions temporaires pour les parents privés de CPE

Des parents de Baie-Comeau doivent changer leurs habitudes depuis quelques jours. L'installation Les Gamins d'ici, du centre de la petite enfance (CPE) Magimuse, est fermée depuis vendredi en raison d'un important dégât d'eau.

Un texte de Marlène Joseph-Blais

Les parents des 55 enfants qui fréquentent habituellement le service de garde cherchent des solutions temporaires.

« Je n'ai pas eu le message à temps, donc mon conjoint s'est présenté au CPE et il s'est fait dire que c'était fermé pour la journée », raconte Roxanne Gauthier.

En congé de maternité, la jeune maman a pu rester à la maison avec ses trois enfants et demander de l'aide à sa famille pour garder ses deux plus vieux inscrits au CPE depuis août.

Je suis très chanceuse. Je suis vraiment bien appuyée par des grands-papas qui sont à la retraite. Roxanne Gauthier

Roxanne Gauthier connaissait aussi la Maison des familles, qui offre une halte-garderie pour dépanner les parents. Elle a réservé quelques périodes disponibles pour ses enfants.

« Si on a, exemple, un examen qui n'était pas prévu, si une garderie ferme, si on a un rendez-vous chez le docteur, un suivi à faire avec le plus vieux », explique la directrice générale de l'organisme communautaire, Stéphanie Saint-Gelais.

Il reste encore quelques places pour les prochains jours, mais elles pourraient s'envoler rapidement.

J'ai eu trois appels, trois mamans qui m'ont contactée pour avoir de l'information sur la halte-garderie. [...] On a un ratio à respecter également, donc premier arrivé, premier servi. Stéphanie Saint-Gelais, directrice générale, Maison des familles

De son côté, la direction du CPE Magimuse cherche un local temporaire pour offrir le service de garde le plus rapidement possible en attendant que les travaux de nettoyage et de rénovation soient complétés à l'installation Les Gamins d'ici.