À Petite-Vallée, Alan Côté fait face à la musique

Au lendemain de l'incendie qui a ravagé le Théâtre de la Vieille forge de Petite-Vallée, le directeur Alan Côté et son équipe sont déjà au travail, Un premier spectacle-bénéfice avec Paul Piché et Daniel Boucher est déjà prévu pour le 22 août à 20 h, au camp chanson.

Un texte de Brigitte Dubé avec la collaboration de Léa Beauchesne

Alan Côté refuse de s'apitoyer sur son sort et retrousse ses manches pour assurer le retour du festival en 2018. Il a déjà des plans en tête pour reconstruire le théâtre, porté par l'élan de solidarité de la communauté artistique et gaspésienne.

Il entend aussi profiter de cet élan pour lancer rapidement une plateforme de sociofinancement avec la contribution des artistes, tel que suggéré par Daniel Boucher.

On va le faire rapidement parce qu’on sait qu’il faut battre le fer pendant qu’il est chaud. Alan Côté, directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée

La construction d’un nouveau bâtiment devrait s'amorcer le plus tôt possible, selon Alan Côté.

« Il y a divers scénarios, des plans A et des plans B, mais c’est sûr qu’il va y avoir un festival l’été prochain », assure le directeur.

On va reconstruire le plus vite possible. On est là, on reste en vie! Alan Côté, directeur du Festival en chanson de Petite-Vallée

Entre-temps, les spectacles annoncés auront lieu comme prévu au camp en chansons.

La pièce de théâtre Chez Paulette, bière, vin liqueur et autres nouveautés sera présentée samedi, avec des costumes et un décor de fortune. Tout le matériel est parti en fumée.Le groupe Facebook Chanter plus fort que le feu – Soutien à Petite-Vallée, créée mardi, compte déjà 3000 membres.