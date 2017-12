À quand des réponses sur le gisement Bourque de Murdochville?

Le député de Gaspé, Gaétan Lelièvre, estime que les Gaspésiens manquent d'informations concernant les projets d'exploration et d'exploitation pétrolière, notamment pour celui de Bourque près de Murdochville.

Un texte de Léa Beauchesne et Bruno Lelièvre

Gaétan Lelièvre se questionne sur la stratégie du gouvernement du Québec et de la compagnie Pieridae Energy, en matière de développement des hydrocarbures.

La semaine dernière Pieridae Energy, qui a pris le contrôle de Pétrolia, annonçait un potentiel de 827 millions de barils de pétrole à son gisement Bourque, potentiel révélé grâce à une étude indépendante de la firme Sproule.

À l'origine, le site était présenté comme un projet d'exploitation de gaz naturel. Le député avoue ne rien y comprendre. « Du jour au lendemain, les propriétaires du gisement, le gouvernement et Pétrolia, décident de faire un 180 degrés. On oublie le gaz naturel et on va aller voir s'il y a du pétrole pendant trois ou quatre ans. »

Alors que la compagnie vante le potentiel de son gisement, les environnementalistes croient le contraire. Ils affirment que cette étude révèle que l’exploitation du gisement ne peut pas être rentable et qu'une infime quantité pourra réellement être extraite.

Plusieurs questions en suspens

Au départ, le projet du gisement Bourque devait se faire en partenariat avec la compagnie TUGLIQ. Pétrolia aurait extrait la ressource, qui aurait été acheminée vers un bateau-usine dans la baie de Gaspé afin d’être transformée en gaz naturel liquéfié.

En février dernier, TUGLIQ annonçait qu'elle retirait sa demande de permis d'exploitation de gaz naturel sur le site Bourque parce que Pétrolia n'avait pas confirmé le potentiel de la ressource.

Avec la publication de Pieridae concernant le potentiel en pétrole du gisement, le député de Gaspé se demande s'il ne s'agit pas d'une diversion pour larguer le projet de gaz naturel.

Est-ce que c'est pour de la spéculation boursière? Je n'affirme rien. Je pose la question. Est-ce que c'est pour faire diversion et gagner du temps? Je veux des réponses. Je veux que la population soit informée. On est en droit de savoir ce qu'il se passe chez nous. Gaétan Lelièvre, député de Gaspé

Entre l’information diffusée par la compagnie et celle mise de l’avant par les groupes environnementaux, le député estime que les citoyens de la Gaspésie sont de plus en plus divisés sur la question et ont besoin de plus d'informations.

Gaétan Lelièvre ajoute qu’il a de la difficulté à comprendre les derniers chiffres présentés par Pieridae dans son dernier communiqué.

« 800 millions de barils de pétrole…mais à 90 % on dit que ça ne dépassera pas les 250 millions de barils qui pourront être exploités. On prend le taux d'exploitation, 3 %, qu'on peut extraire. Et là, on est à 90 millions de barils de pétrole. On est galvanisé en termes d'informations! »

Le groupe Environnement Vert Plus considère quant à lui que Pieridae roule les citoyens dans la farine. Le porte-parole de l’organisation, Pascal Bergeron, dit avoir épluché le rapport et estime que la compagnie omet volontairement d’expliquer que seulement quatre à seize millions de barils pourront réellement être extraits du sol.

Le chiffre de 800 millions, c’est pour vendre du rêve. Le meilleur estimé de ce qu’on serait capable de sortir, c’est 26 millions de barils, mais Sproule estime qu’on a 26 % de chances de sortir ça. Pascal Bergeron, porte-parole, Environnement Vert Plus

La semaine dernière, le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal déclarait que la manière d’extraire la ressource devrait encore être définie.

Au cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Pierre Moreau, on indique que « le projet Bourque est en phase d’exploration. Il n’y a aucun travaux actuellement et pas de demande de permis d’exploitation. Le rapport démontre que le projet contient plus de pétrole que prévu, mais contient suffisamment de gaz pour alimenter le projet pilote de livraison de gaz sur la Côte-Nord ».