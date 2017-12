À Sept-Îles, le Choeur de Noël chante l'amour

Comme à son habitude, le Choeur de Noël a visité une cinquantaine de familles de la région de Sept-Îles cette fin de semaine, pour partager avec elles la joie du temps des Fêtes.

Un texte de Louis Garneau

Depuis 26 ans, avant les Fêtes, des choristes passent devant les maisons pour partager quelques pièces de leur répertoire. En échange, les gens peuvent offrir leurs dons pour le Comptoir alimentaire de Sept-Îles et les Oeuvres de soeur Ginette Simard.

Le Choeur de Noël s'est également produit samedi en compagnie de la chorale de l'école Camille-Marcoux, aux Galeries montagnaises.

Jan Cooke se souvient bien des débuts du choeur qu'elle a fondé : « C'est l'idée qui était venue quelque part par quelqu'un qui travaillait dans la maison des Femmes, il y a 26 ans. »

On n'a jamais arrêté parce qu'il y a toujours d'autre monde qui vient. Puis ça chauffe le choeur de Noël, ça donne de nouvelles voix. Puis on revient chaque année renouvelés.

Une choriste inconditionnelle depuis 15 ans, Louise Savard se souvient d'être allée chanter devant deux personnes très âgées, alitées dans le salon de leur fils qui les soignait.

On a chanté pour eux, et on était saisis, et je pense qu'à quelque part on les a saisis aussi, et les enfants chantaient avec nous. Moi personnellement, ça m'a fait un bien fou d'aller chanter.

Louise Savard, choriste, Choeur de Noël