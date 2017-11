Accident à Pointe-à-la-Croix : L'identité des victimes dévoilée

Deux femmes de Pointe-à-la-Croix, Jacqueline Richard, 36 ans, et Jennifer Ouellette, 37 ans, sont mortes après que leur véhicule eut capoté et pris feu dans la nuit de samedi à dimanche.

L'incendie serait la cause de leur mort.

L'accident s'est produit vers 1 h dans la nuit de samedi à dimanche, sur le chemin de la Petite-Rivière-du-Loup.

La police ignore les circonstances de cet accident.

« On avait des enquêteurs et des patrouilleurs sur place ce matin et toutes les hypothèses sont sur la table » a précisé Stéphane Tremblay de la Sûreté du Québec.

Il s'agit d'un deuxième accident mortel dans la Baie-des-Chaleurs en peu de temps. Vendredi, Gaston Larocque, 56 ans, est mort à Saint-Godefroi. Selon la Sûreté du Québec, l'accident se serait produit sur une chaussée glacée.

Toujours vendredi, un homme de Chicoutimi a été retrouvé inanimé dans son véhicule, en bordure de la route 172 à Sacré-Coeur, près de Tadoussac, sur la Côte-Nord.