Alzheimer : une journée de répit par semaine pour les aidants à Gaspé

Dès le 6 novembre, une journée de répit par semaine sera offerte à Gaspé aux proches aidants de personnes atteintes d'Alzheimer.

Le point de service de Gaspé de la Société Alzheimer Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine permettra aux personnes vivant avec une atteinte cognitive et demeurant à la maison de vivre une journée d'activités.

Le Réconfort offrira des activités horticoles, de la mise en forme physique et des activités de stimulation de la mémoire.

L'intervenante responsable du projet, Anne Minville, affirme que pendant cette journée, les proches aidants peuvent prendre du repos.

« S’occuper d’une personne atteinte d’Alzheimer, c’est du 24 heures sur 24, sept jours sur sept, rappelle-t-elle. Les gens peuvent en profiter pour sortir, faire les courses par exemple, mais la plupart du temps, elles se reposent tout simplement. »

Des services semblables sont offerts Bonaventure, à Maria, à Matapédia et à Chandler.

« À Gaspé, on a essayé l’an passé, mais c’est difficile, reconnaît Mme Minville. Les gens hésitent à nous confier leurs proches. Ça peut aussi être la personne atteinte qui refuse. En début de maladie, il y a un grand déni. Ils ne se considèrent pas malades et ils ne veulent pas y aller. Parfois, les proches aidants ont peur que leur protégé ne soit pas compris. »

Pourtant, mentionne Mme Minville, les activités fonctionnent très bien une fois que les personnes sont habituées.

À Bonaventure, ça s’amuse! Ils ont tellement de plaisir! Ce sont de belles journées qui les stimulent qui les sortent de leur environnement habituel. Anne Minville, intervenante responsable du projet

« Les personnes vivent des moments agréables, ajoute Anne Minville. Elles peuvent rencontrer de nouvelles personnes. Les activités sont axées sur leurs forces, sur les capacités qu’elles ont encore. Quand on parle d’Alzheimer on parle beaucoup de pertes, mais on a encore des capacités pour faire des choses. »

Tranquillement, ils apprennent à connaître l’environnement et ils sont de plus en plus contents de revenir. Anne Minville, intervenante responsable du projet

Anne Minville précise que des rencontres préparatoires à domicile sont proposées. Elles permettent d’évaluer si les personnes malades sont admissibles.

De six à huit places sont disponibles.