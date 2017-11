Bénévoles recherchés pour Opération Nez rouge à Sept-Îles

Du 1er au 23 décembre, la Fondation régionale de l'hôpital de Sept-Îles offrira le service de raccompagnement à Sept-Îles et Port-Cartier. L'équipe recrute des bénévoles d'ici là.

La directrice de la Fondation, Marie-Claude Quessy-Légaré, souligne que c'est première fois que l'Opération Nez rouge a lieu à Sept-Îles : « Dans l’historique des services de raccompagnement à Sept-Îles, il y avait Opération Fée des étoiles" qui a œuvré pendant plus de 25 ans, et par la suite il y a eu Service de raccompagnement Sept-Îles ».

Oui, on va solliciter des dons, mais en plus, on va offrir un service direct à la population, un service qui, je pense, est attendu dans la région

Marie-Claude Quessy-Légaré, directrice de la Fondation régionale de l'hôpital de Sept-Îles