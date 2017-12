C'est parti pour la Guignolée!

La Grande guignolée des médias se déroule aujourd'hui, un peu partout sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. Des centaines de bénévoles sont à pied d'oeuvre pour amasser les dons en argent et les denrées non périssables pour venir en aide aux plus démunis.

À Rimouski, 250 bénévoles sont présents dans 12 points de cueillette. Le Centre d'action bénévole Rimouski-Neigette indique que 980 demandes d'aide pour les paniers de Noël ont été reçues.

À Mont-Joli, une cinquantaine de bénévoles se trouvent dans un des quatre points de collecte. L'Unité Domrémy de Mont-Joli Moisson Mitis affirme avoir reçu 200 demandes de paniers de Noël jusqu'à maintenant.

Dans le KRTB, des dizaines de bénévoles s'affairent à amasser des dons et des denrées non périssables à Rivière-du-Loup et La Pocatière, entre autres. L'année dernière, quelque 380 familles de Rivière-du-Loup ont reçu un panier de Noël, sans compter les paniers de dépannage qui ont été distribués au cours de l'année. À La Pocatière, ce sont plus de 25 000 $ qui ont été amassés au cours des quatre dernières années, ce qui a permis d'aider 150 familles.

En 2016, plus de 100 000 dollars avaient été amassés sur le territoire du Bas-Saint-Laurent.