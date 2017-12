Cathédrale de Rimouski : la Chambre de commerce déplore l'inaction dans ce dossier

La Chambre de commerce de Rimouski-Neigette déplore qu'aucune solution n'ait encore été trouvée au sujet de l'avenir de la cathédrale. L'immeuble est fermé depuis maintenant 3 ans.

Le 28 novembre 2012, le Conseil de Fabrique et celui qui était alors archevêque de Rimouski, Monseigneur Pierre-André Fournier, annonçaient la fermeture de la cathédrale pour des raisons de sécurité.

Trois ans plus tard, la Chambre de commerce de Rimouski-Neigette déplore l'inaction dans ce dossier.

Le président, François Dumont, explique que la Chambre n'a joué qu'un rôle de soutien dans ce dossier, mais qu'elle ne peut demeurer indifférente devant la situation en raison des impacts négatifs de la condamnation d'un tel bâtiment au coeur de la ville.

Il se dit d'autant plus préoccupé qu'il y a une multiplication des dossiers qui trainent en longueur à Rimouski. Il cite à cet égard la réfection du port et de la marina de même que le prolongement de l'autoroute 20 auxquels s'annonce maintenant la cathédrale.

On sait que depuis quelques années, il y a eu beaucoup d'efforts pour régler ce dossier-là, mais actuellement, on se retrouve devant presque rien. C'est sûr qu'économiquement pour nous, tout ce qui touche l'aspect touristique, culturel et économique s'en ressent. [...] On déplore l'inaction et que ça traîne en longueur.

François Dumont, président de la Chambre de commerce Rimouski-Neigette