Consensus des 4 candidats : une place publique plutôt qu’un stationnement

Les quatre candidats à la mairie de Rimouski sont tous d'accord pour dire que le stationnement de la Place des Anciens combattants doit être transformé en une grande place publique.

L'architecte de la Salle de spectacle Desjardins-Telus avait proposé un tel projet il y a maintenant 12 ans, à la place du stationnement qui donne sur le fleuve Saint-Laurent.

Les quatre candidats disent qu'il faudra encore du temps pour concrétiser un tel projet, mais soulignent tous qu'il s'agit d'une bonne idée.

Le candidat Marc Parent pense que la Place des Anciens combattants doit être le « poumon » du centre-ville, en matière de loisirs et de culture.

Ça passe par un réaménagement des espaces de stationnements, on doit pas les augmenter, on ne doit pas non plus les diminuer.

Marc Parent, candidat à la mairie de Rimouski