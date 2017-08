Début du 12e Festival Innucadie

La 12e présentation du Festival de conte et de légende de l'Innucadie débute ce vendredi. Cette année, le festival a pour thème « Mythes dans le monde et mythes autochtones de création du monde ».

« Innucadie » est un mot créé par les organisateurs du festival en 2005, afin d’illustrer le voisinage entre les Innus et les Acadiens, à l’Est de la Minganie. Comme chaque année, différents conteurs et artistes issus de ces communautés animeront les villages de Nutashkuan et Natashquan.

« On essaie toujours de faire un équilibre entre les artistes autochtones et les gens de la place. C’est très important », raconte le directeur artistique Alexis Roy.

En guise de prémisse, une soirée-bénéfice a lieu jeudi soir.

« C’est une tradition à l’Innucadie, depuis 12 ans. Il y a toujours eu un spectacle qui est présenté la veille de l’ouverture officielle. Un spectacle local », explique Alexis Roy.

La programmation, qui s’étend jusqu’à dimanche, comprend une série de spectacles de contes, de chansons et de poésies. Des dégustations et des expositions d’artisanat contribueront à animer le festival.

Pour clore les festivités, un grand feu est prévu sur la plage le dimanche soir.