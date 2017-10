Des bouchers débordés après la chasse

La période de chasse à l'orignal s'achève et déjà, les nombreuses bêtes abattues viennent de prendre le chemin de la boucherie. Au Centre de débitage de Sainte-Angèle-de-Mérici, le plus important du genre au Bas-Saint-Laurent, plus de 700 orignaux ont été décarcassés cet automne : un record!

Le Centre de débitage de Sainte-Angèle-de-Mérici tourne à plein régime. Les chasseurs y ont apporté leurs prises abattues dans les forêts de l'Est-du-Québec ces dernières semaines.

Déjà, 700 orignaux et une quarantaine de chevreuils y ont été débités cet automne : du jamais vu pour les bouchers de la Mitis.

« C'est deux fins de semaine de chasse à l'arc et deux fins de semaine de chasse à la carabine. Cette année, y'avait pas de repos entre les deux. C'était coup sur coup et c'est pour ça que ça donne un très gros achalandage », explique Richard Vachon, directeur des opérations au Centre de débitage de Sainte-Angèle-de-Mérici.

À Sainte-Angèle-de-Mérici, une trentaine de bouchers doivent décarcasser et découper la bête en steak, bifteck, bavette et même osso buco, après l'avoir fait vieillir en chambre froide pendant une période variant de 20 à 40 jours, afin d'obtenir la tendreté voulue.

En manque de bouchers

Le véritable défi est de trouver suffisamment de bouchers pendant cette période, alors que ce métier est en pénurie dans tout le Québec.

De nouveaux bouchers supplémentaires doivent être d'ailleurs formés sur place chaque année.

Selon M. Vachon, la difficulté est de garder les bouchers à l'année, malgré la demande concentrée surtout à l'automne.

D'année en année, c'est un éternel recommencement. C'est d'ailleurs pour ça qu'on veut ouvrir une boucherie pour renforcer l'équipe qui va être sur le couteau. Richard Vachon, directeur des opérations au Centre de débitage de Sainte-Angèle-de-Mérici

Cette nouvelle boucherie pourrait ouvrir ses portes dès le printemps prochain à Sainte-Angèle-de-Mérici.

D'après le reportage de Paul Huot