Des vêtements gratuits pour les plus démunis

Une initiative originale pour venir en aide aux plus démunis vient de voir le jour à Rimouski. Un organisme appelé le Porte-manteau propose gratuitement aux gens dans le besoin des vêtements qui sont suspendus chaque jour sur un mur extérieur pour préserver l'anonymat des bénéficiaires.

Tous les mardis et jeudis, les vêtements offerts gratuitement sont accrochés sur un mur extérieur du centre communautaire du quartier Nazareth, à Rimouski.

Les personnes qui utilisent les services du Porte-manteau peuvent repartir avec des chandails, des foulards, et des chaussures, par exemple.

« On recueille des vêtements que la population nous donne et qu'on redonne gratuitement à des gens qui ne peuvent vraiment pas s'habiller, qui n'ont vraiment pas les moyens, qui sont dans la pauvreté », explique l’intervenante sociale, Guylaine Lévesque.

La clientèle desservie est très variée. Roger Proulx, âgé de 79 ans, habite dans une résidence pour retraités. Il est venu recevoir l'aide du Porte-manteau.

Où je reste, ça coûte tellement cher qu'on n’a pas le moyen de se vêtir. Ça se trouve à nous aider terriblement. Roger Proulx, bénéficiaire du Porte-manteau

Favoriser l’anonymat

Les instigateurs tiennent à ce que l’anonymat des gens soit conservé, c’est pourquoi les vêtements sont placés à l’extérieur.

Les vêtements sont accrochés sur le Porte-manteau à l'extérieur, donc on ne surveille pas qui en prend. Louiselle Lévesque, bénévole au Porte-manteau

À la recherche de vêtements

Pour faire le plein de vêtements à donner, les responsables n'hésitent pas à lancer des appels au public par le biais des médias sociaux.

« Nous, on sait ce qu'on a reçu. S'il nous en manque, on fait un appel à la population à travers Facebook et on reçoit des sacs. », ajoute Louiselle Lévesque.

En cette fin d'été, le Porte-manteau est déjà à la recherche de vêtements d'hiver qu'on suspendra à l'extérieur même pendant la saison froide.

Avec les informations de Paul Huot