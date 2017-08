Dévoilement de la programmation du Festival de l'environnement de Sept-Îles

Le Festival de l'environnement de Sept-Îles vient de dévoiler sa programmation. Cette année, l'alimentation a été choisie comme thème pour la semaine d'activités qui a pour but d'encourager la population à adopter des pratiques responsables en matière d'environnement.

Un texte d’Alix Villeneuve

L’alimentation a été choisie car il s'agit d'un thème qui est au cœur de notre quotidien, explique Virginie Provost de la Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) qui organise cet événement.

« L'alimentation quand tu penses à ça, ça touche autant la gestion des matières résiduelles, la consommation d'eau, l'occupation du territoire. Ça touche à tout, précise-t-elle. Le gaspillage alimentaire, souvent on pense que c’est dans les restaurants. Mais, c’est à la maison que l’on gaspille le plus ».

Afin d’encourager l’achat d’aliments de la Côte-Nord, des dégustations et des repas composés de produits locaux auront lieu dans cinq restaurants de Sept-Îles.

« Souvent on entend que ça va mal à Sept-Îles. Alors let’s go, on encourage nos producteurs locaux », lance Virginie Provost. Elle ajoute que se procurer des aliments locaux permet aussi d'éviter qu'ils parcourent de grandes distances avant d’arriver dans une assiette.

Le Festival de l’environnement de Sept-Îles aura lieu du 11 au 17 septembre.