Difficile d'attirer des enseignants au Cégep de Sept-Îles

Le recrutement d'enseignants donne du fil à retordre au Cégep de Sept-Îles.

Comme l'établissement est éloigné des grands centres urbains, il n'est pas rare que des postes soient toujours à pourvoir lorsque l'année scolaire commence.

Selon le directeur des ressources humaines du Cégep de Sept-Îles, Francis Desbiens, le recrutement d'enseignants est plus difficile dans les domaines techniques.

Il y a plus d'opportunités d'emploi en ville, alors c'est difficile de les attirer. Les salaires dans la fonction publique, dans l'enseignement, on a de la difficulté à concurrencer le privé. Francis Desbiens, directeur des ressources humaines, Cégep de Sept-Îles

À quelques occasions, le Cégep est même forcé d'embaucher des enseignants qui ne possèdent pas l'entièreté des compétences requises pour occuper le poste.

« On établit des conditions à la personne qu'on engage. Par exemple, il n'a pas le [baccalauréat] et on lui donne un certain temps pour l'acquérir s'il lui manque quelques cours », indique Francis Desbiens.