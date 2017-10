Difficulté de financement pour le programme Alizé aux Îles

Instauré en 2012, aux Îles-de-la-Madeleine, le programme Alizé a permis d'alléger le coût de transport de plus de 1500 jeunes qui évoluent dans les domaines sportif, scientifique ou culturel. Toutefois, le manque de financement menace l'intégrité du programme.

Un texte de Brigitte Dubé, avec l'entrevue réalisée par Isabelle Lévesque

L’argent a par exemple aidé à défrayer les coûts de transport pour des jeunes qui se sont qualifiés pour participer à la Coupe Desjardins au hockey ou à Secondaire en spectacle.

« Une fois qu’ils ont gagné, c’est tout un combat qui commence pour trouver l’argent pour qu’ils puissent se rendre aux finales », explique la régisseuse au service Loisir, culture et vie communautaire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine, Monica Poirier.

Elle ajoute qu’au départ, ce programme était financé par des partenaires du milieu, comme la CTMA, la Municipalité des Îles et la Conférence régionale des élus (CRÉ), les Caisses Desjardins et la commission scolaire. L’Unité de loisirs et de sport (URLS) et la Fondation Canadian Tire ont aussi aidé.

« Notre programme remporte un grand succès, si bien qu’on ne suffit plus à la demande. « Avec ces partenaires, nous avions une base de départ d’environ 55 000 $ par année, mentionne Mme Poirier. Maintenant, l’aide du gouvernement est plus que jamais essentielle, surtout depuis la disparition de la CRÉ. »

On est en train de piger dans nos réserves. Ce sera la dernière année du programme tel qu’il est actuellement, si nous n’avons pas d’aide supplémentaire. Monica Poirier, régisseuse au service Loisir, culture et vie communautaire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine

Selon Monica Poirier, le programme Alizé espère profiter de la reconnaissance du caractère insulaire des Îles, accordé en mai dernier par le gouvernement du Québec, pour adresser une nouvelle demande de financement.

Le gouvernement fédéral sera aussi sollicité. « On ramasse près de 50 000$ et on voudrait que le (ou les) gouvernement(s) en donne autant », indique la régisseuse.

En vertu de ce programme, les jeunes qui doivent se déplacer ailleurs au Québec ont droit à 250 $ chacun et à 100 $ pour ceux qui se rendent dans les Maritimes. L’argent est accordé par le biais des organismes responsables.