Du soleil et des festivaliers au Vieux-Quai en fête

Le 24e Vieux-Quai en fête se termine samedi soir à Sept-Îles, et jusqu'à maintenant, les organisateurs se disent satisfaits de l'affluence lors des spectacles.

C'est le groupe La Chicane qui montera sur la scène principale à 21 h, lors de la dernière soirée du festival. Les artistes Matiu, Sofia Poirier et King Melrose seront aussi en prestation plus tôt en soirée.

L'événement se terminera avec les prestations des groupes Les Hôtesses d'Hilaire et Orloge Simard qui feront danser la foule une partie de la nuit.

Passer l'éponge

L'an dernier, l'événement avait enregistré un déficit de 140 000 $, ce qui avait contraint les organisateurs à demander l'aide de la Ville.

Le festival est revenu en 2017 sous une forme plus modeste. La durée du festival est passée de cinq à trois jours. Le budget a lui aussi été réduit.

J'ai le privilège de pouvoir aller derrière la scène et regarder la foule. Ça fonctionne bien, les gens sont contents, ils ont du plaisir, ça se ressent beaucoup. Mélanie Rouxel, coordonnatrice du Vieux-Quai en fête

Les organisateurs ont voulu offrir une programmation musicale à la hauteur des attentes du public. Ils ont établi un partenariat avec la salle de spectacle Jean-Marc Dion pour attirer des artistes reconnus, comme le Boogie Wonder Band et Jonas, à des prix acceptables.

Familles au rendez-vous

Une programmation familiale gratuite était proposée à la population depuis jeudi.

Les participants rencontrés samedi après-midi étaient très satisfaits des activités prévues pour les enfants, mais peu d'entre eux avaient l'intention de rester pour les spectacles payants en soirée.

« Hier, on est venus. On n'est pas rentrés dans le site payant, mais on a fait le tour avec nos enfants », explique l'une d'elles.

Les organisateurs compileront, dans les prochains jours, le nombre de billets vendus pour les spectacles présentés lors du festival.

D'après les informations de Katy Larouche