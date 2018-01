Fermeture de la 138 à l'est de Sept-Îles

Les conditions météorologiques ont forcé la fermeture de la route 138 à l'est de Sept-Îles, de la rivière Moisie jusqu'à Kegaska.

Transports Québec signale aussi une interdiction de circuler pour les véhicules lourds de Tadoussac à Port-Cartier.

L'interdiction est aussi en vigueur sur la route 172, qui relie la Côte-Nord au Saguenay, de Sacré-Coeur à Bardsville.

Transports Québec a aussi fermé la portion de la route 389 entre les kilomètres 22 et 94, dans le secteur de la rivière aux Outardes, et a interdit la circulation aux véhicules lourds de Baie-Comeau au kilomètre 22 ainsi qu'entre le kilomètre 94 et Manic 5.

Traversiers et navigation

Les traversées du navire F.-A.-Gauthier de 8 h 00, entre Matane et Godbout, et de 11 h 00, entre Godbout et Matane, sont annulées, en raison de conditions météorologiques défavorables.

Les dépôts sur réservation seront remboursés. Le service de traversier devrait reprendre à 14 h 00 avec un départ de Matane vers Baie-Comeau.

Par ailleurs, à la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, les départs ont lieu simultanément de chaque rive aux 60 minutes jusqu'à nouvel ordre.

De plus, les conditions météorologiques difficiles empêchent toujours le Bella Desgagnés d'accoster à Port-Menier.

La compagnie Relais Nordik, opérateur de la desserte maritime de la Moyenne et de la Basse-Côte-Nord, a indiqué hier après-midi que le navire attendra à Havre-Saint-Pierre de meilleures conditions de navigation pour poursuivre sa route.

Les dirigeants de la compagnie ont aussi décidé que le voyage de ravitaillement se terminera à Sept-Îles dans le but de rattraper le retard accumulé. Le Bella Desgagnés ne se rendra pas à son port d'attache de Rimouski. Les passagers ainsi que les marchandises à destination de Rimouski seront transportés par la compagnie en utilisant d'autres moyens de transport.

Drakkar

Le Drakkar de Baie-Comeau devait disputer un match hier soir (jeudi), à Bathurst, contre le Titan, mais la tempête dans l'est du Canada a forcé les autorités de la Ligue de hockey junior majeur à le reporter.

La date et l'heure de la reprise du match seront annoncées ultérieurement.

Selon l'horaire de la saison 2017-2018, le Drakkar doit jouer à Charlottetown, ce soir (vendredi). Et la série de 3 matchs dans les Maritimes doit se terminer dimanche, au Cap-Breton.