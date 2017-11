Fêter l'Halloween dans le plus grand labyrinthe du monde

Les visiteurs sont invités en fin de semaine au Kamouraska pour fêter l'Halloween dans le plus grand labyrinthe au monde.

Un texte de Richard Lavoie

Le site de La Pocatière est en effet depuis peu reconnu comme le labyrinthe ayant la plus grande superficie ( 114 000 mètres carrés) de la planète.

On a été considéré comme le 2e plus grand au monde jusqu’à tout récemment et quand on a validé ensuite les superficies avec nos concurrents américains, on s’est rendu compte qu’on était le plus grand labyrinthe au monde!

Luc Pelletier, promoteur, Grand Labyrinthe de La Pocatière