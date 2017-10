Gaspé : Daniel Côté présente son plan pour un second mandat

S'il avait à résumer l'ensemble de ses engagements électoraux, le maire sortant et candidat à la mairie de Gaspésie, Daniel Côté, estime qu'il s'agit de « développement socio-économique en général ».

Un texte de Joane Bérubé avec la collaboration de Maude Rivard

Le maire de Gaspé affrontera le 5 novembre prochain Jean Lapointe, un homme surtout connu dans la région pour sa lutte afin d’obtenir des soins d’hémodialyse à l’hôpital de Gaspé.

La ville, soutient-il, est plus belle, plus attrayante et a atteint le plein emploi.

Et même s’il se dit fier de son bilan, il estime toutefois qu’il reste du travail à faire pour assurer la bonne santé de cette économie. « La Ville de Gaspé est partie d’une économie quand même bonne à une économie quand même excellente. »

On est sur un élan qu’il ne faut pas arrêter. Daniel Côté, maire sortant et candidat à la mairie de Gaspé

Recrutement de la main-d'oeuvre

Le candidat et maire sortant veut, entre autres, s’attaquer au problème de pénurie de main-d’œuvre qu’il considère comme le principal frein au développement de la région de Gaspé.

Daniel Côté s’engage à mettre en place une campagne « agressive » pour attirer de jeunes familles et, parallèlement, soutenir le développement de logements locatifs.

Il faut que les gens se regroupent, croit-il. « Que tout le monde, avance le candidat, mette des sous dans un pot collectif et qu'ensemble, avec les instances gouvernementales, avec la Ville de Gaspé et d’autres partenaires, on réussisse à avoir une force de frappe au niveau financier pour propulser notre message et attirer du monde de partout au Québec. »

Les problèmes de transport

Prix élevés des billets d’avion, amélioration des infrastructures aéroportuaires, lien ferroviaire jusqu’à Gaspé, promotion du transport collectif et adapté, amélioration du réseau routier, mise en place du lien maritime Rivière-au-Renard-Anticosti-Havre-Saint-Pierre, ce ne sont pas les dossiers qui manquent dans le domaine des transports.

C’est sans doute pour cette raison que le maire sortant consacre une grande partie de son plan d’action à ce domaine et promet de s’investir pour régler ces dossiers qui ont une forte incidence sur l’économie de la région de Gaspé.

Qualité de vie et encadrement municipal

Daniel Côté croit que la qualité de vie est aussi un élément important pour attirer de jeunes familles et de nouveaux travailleurs.

Le candidat croit que ses concitoyens attendent le règlement de certains dossiers comme la construction d’un nouvel aréna, l’aménagement d’aires de jeux dans les différents secteurs de Gaspé et une plus grande reconnaissance de l’action citoyenne et bénévole.

Daniel Côté réserve une place particulière dans son programme au secteur de Rivière-au-Renard, tant pour ce qui est du plan de revitalisation que pour l’aménagement d’une piste cyclable ou la mise à niveau des infrastructures d’eau potable.

Le maire sortant souhaiterait aussi que la culture de sa région rayonne davantage et que ces concitoyens en soient fiers.

Daniel Côté croit par ailleurs que Gaspé devrait réformer ses politiques et sa réglementation pour les adapter à la réalité du 21e siècle. Le maire fait valoir que les règlements, l'ordre public, les animaux et les changements climatiques, sont des dossiers qui n'ont pas été revus depuis 10, 20 ou même 30 ans. « C’est vraiment, explique-t-il, de faire passer Gaspé à l’ère de 2020. »

Certaines politiques, croit-il, devraient aussi être révisées. C’est le cas notamment des politiques sociales de la ville, comme celles sur les aînés ou la famille.

Sur le plan environnemental, le candidat propose rien de moins que d’implanter une politique d’électrification des transports, notamment en dotant la ville de véhicules municipaux électriques ou hybrides rechargeables. « La Ville, dit-il, doit donner l’exemple. »

Faire entendre la voix de Gaspé

Enfin, le maire entend aussi défendre et représenter Gaspé sur les scènes régionale et nationale en portant une voix forte et crédible.

Gaspé est de plus en plus écoutée. C’est toujours intéressant quand on parle d’attirer des entreprises, des investisseurs ou de la main-d’œuvre chez nous. C’est ce qu’on a réussi à faire au cours des quatre dernières années et il faut continuer. Daniel Côté, maire sortant et candidat à la mairie de Gaspé

Même si le forage pétrolier demeure un enjeu majeur qui déchire toujours la population de Gaspé, il n’est aucunement mention des hydrocarbures dans la plateforme électorale de Daniel Côté.

« C’est là, mais en filigrane lorsque je parle de voix forte et crédible », indique le principal intéressé qui rappelle que la gestion des hydrocarbures relève du gouvernement du Québec. « C’est sa job de veiller à l’encadrement de cette industrie et à la base, il devrait apprendre à nous écouter. On connait le dossier, qu’il nous écoute. »

Daniel Côté indique qu’il dévoilera les mesures associées à son plan d’action tout au long de sa campagne.

Quant à l'autre candidat à la mairie, Jean Lapointe, il indique que son objectif est d’amener des réponses et des solutions aux insatisfactions des citoyens et citoyennes du Grand Gaspé. Il devrait présenter ses intentions plus en détails au cours des prochains jours.