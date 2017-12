Grande guignolée : la générosité gaspésienne sollicitée pour la bonne cause

Pour une première fois, les médias de la Matanie s'unissent pour la Grande guignolée. La générosité des gens est aussi sollicitée ailleurs en Gaspésie, prenant diverses formes et à divers moments.

L’argent ou les denrées non périssables serviront à la confection de paniers de Noël pour les personnes moins nanties de la région.

À Matane, la guignolée s'est amorcée dès 7 h devant la station de Radio-Canada, sur l’avenue Saint-Jérôme.

Elle se poursuit toute la journée devant le poste de la Sûreté du Québec et les principaux commerces. Il y aura aussi une tournée des bars à l'heure du 5 à 7. L’objectif est d’amasser au moins 25 boîtes de denrées non périssables et 23 000 $ en argent. Le Centre d’action bénévole chapeaute plusieurs organismes qui mettent la main à la pâte.

En Haute-Gaspésie, l’organisme Partagence réalise la Guignolée 2017 pour les secteurs Sainte-Anne-des-Monts, Cap-Seize, La Martre et Marsoui. L’activité s’amorce au Métro-Alimentation Steve Dumont de Sainte-Anne-des-Monts.