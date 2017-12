Hausse de taxes à Gaspé

Les contribuables de Gaspé vont subir une hausse moyenne de taxes municipales de 1,5 % en 2018.

Il s'agit d'une augmentation de 29 $ pour une maison évaluée à 164 300 $.

En revanche, le taux de taxation diminue de 0,2 cent pour passer à 0,84 du 100 $ d'évaluation.

Le budget de la Ville de Gaspé est de 25,4 millions de dollars.

Le maire de Gaspé, Daniel Côté, explique que de nombreux projets d'infrastructure comme celui de l'assainissement des eaux du centre-ville de Gaspé sont en chantier et d'autres sont à venir.

« Du côté de Rivière-au-Renard, on n’est pas plus avancé que la dernière fois. On a focusé toutes les énergies sur Gaspé qui était plus avancée. Les prochains sont à Rivière-au-Renard. En parallèle, on travaille aussi à L’Anse-au-Griffon qui est toujours la boîte à surprise. Il y a aussi L’Anse-à-Valleau qui va venir aussi dans une prochaine étape au niveau de l’eau potable. »

À Rivière-au-Renard, il y a aussi un projet de modernisation du système de traitement des eaux usées.

Le projet d’aréna au centre-ville est toujours en projet. La population sera consultée au courant de la prochaine année.

D’après les informations de Bruno Lelièvre