L'autoroute 20 « n'est pas complètement disparue du radar », dit Jean D'Amour

Le dossier du prolongement de l'autoroute 20 entre Notre-Dame-des-Neiges et Le Bic continue d'avancer à pas de tortue. Le projet, qui ne figure plus au plan québécois des infrastructures depuis 2015, n'en fera vraisemblablement pas partie en 2018.

Un texte de Julie Tremblay

Le plan québécois des infrastructures, qui sert à planifier les investissements du gouvernement dans les projets d'infrastructures sur un horizon de 10 ans, est la première étape à franchir avant la réalisation d'un projet.

Le ministre responsable de la région, Jean D'Amour, refuse de confirmer si le prolongement de l'autoroute 20 y sera inscrit en 2018. Il affirme cependant que le dossier de l'autoroute 20 « n'est pas complètement disparu du radar » du gouvernement et que les discussions se poursuivent.

Un jour on va construire, mais on n'en est pas là. On n'est pas inscrit au plan québécois des infrastructures. Je ne veux pas dire que ça peut pas se faire au cours des prochains mois, mais on est en évaluation présentement.

Jean D'Amour précise qu'un important chantier routier est en cours au Bas-Saint-Laurent avec le réaménagement de la route 185 et qu'avant de prendre des engagements fermes, « il faut que l'argent soit au rendez-vous ».

Une rencontre avec la nouvelle ministre déléguée aux Transports

La nouvelle ministre déléguée aux Transports, Véronyque Tremblay, est cependant venue à Rimouski au début du mois pour y rencontrer les élus et les membres du comité responsable du dossier de l'autoroute 20 à la Chambre de commerce de Rimouski.

La ministre n'a cependant pas voulu s'engager à réintégrer le prolongement de l'autoroute 20 au plan québécois des infrastructures.

On a eu une bonne écoute, de bons échanges, on a mis à niveau plusieurs informations, mais on n'a pas eu d'engagement ferme. On sent qu'il y a un intérêt, mais pas d'engagement.

Chantale Pilon, membre du comité sur le prolongement de l'A-20 à la Chambre de commerce et de l'industrie de Rimouski-Neigette