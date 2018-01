L'avenir de l'île d'Anticosti

Après une année chargée pour Anticosti, notamment avec le dépôt de la candidature de l'île au patrimoine mondial de l'UNESCO, la fin des possibilités d'exploitation pétrolière et l'étude d'un projet de lien maritime, le maire d'Anticosti, John Pineault estime qu'il reste encore beaucoup de travail à accomplir pour assurer le futur de l'île.

Malgré le chemin parcouru cette année, Anticosti demeure menacée par la faible vitalité de la démographie et des services, indique le maire John Pineault

Nos enfants quittent les régions, vont faire leurs études, mais ne reviennent pas. Présentement à Port-Menier, on a une grande école, mais on a six enfants dedans.

John Pineault, maire de l'île d'Anticosti