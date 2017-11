L'érosion force l'exhumation de cercueils à Petit-Matane

Les paroisses de l'Est du Québec n'ont pas que le problème de financement auquel elles doivent faire face. Certaines d'entre elles sont confrontées aussi aux conséquences de l'érosion des berges qui forcent le déplacement de dépouilles. C'est le cas du cimetière Saint-Victor de Petit-Matane où 24 cercueils et urnes ont dû être exhumés et l'histoire pourrait se répéter.

Un texte de Jean-François Deschênes

Les cercueils et les urnes ont été déplacés plus loin de la rive ou carrément dans un autre cimetière pour les protéger de l'érosion qui les menaçait, une tâche délicate pour le responsable de la Corporation du cimetière de Matane Gaston Roussel.

Il faut s'assurer qu'on ne blesse personne dans tout ça, qu'on respecte les gens, qu'on respecte même les dépouilles. Gaston Roussel, responsable, Corporation du cimetière de Matane

Le responsable croit que d'autres dépouilles devront être déplacées tôt ou tard. « Si on en croît de ce que les gens disent que dans trente ans la marée se rendra jusqu’au bas de la côté de l’autre côté du chemin de la Grève », dit-il.

Il va falloir penser un moment donné déplacer presque le cimetière au complet » Gaston Roussel, responsable, Corporation du cimetière de Matane

L'exhumation demande du temps. À Matane, le dossier a été pris en main ce printemps et s'est terminé dans les derniers jours.

Le travail a nécessité aussi un coût significatif. Gaston Roussel estime que le travail coûtera entre 5 et 10 mille dollars. Si l'érosion se poursuit, ça coûtera probablement cher à l'organisme qui a décidé d'assumer les frais. « On a payé pour les familles, alors on ne pourra pas exiger des familles des autres rangées [...] de défrayer. C'est un précédent qu'on a créé et on devra assumer la responsabilité de ça. »

Autorisation de la Cour supérieure

Il n'y a pas que les familles des défunts qui doivent autoriser ce genre d'opération… il y a aussi le diocèse pour les urnes. Pour les cercueils, c'est plus complexe.

Un juge de la Cour supérieure doit donner son autorisation.

Le chancelier du diocèse de Baie-Comeau, Jeanne-Mance Caron, précise qu'un article du Code civil prévoit l'exhumation. « Il faut savoir le pourquoi on veut faire exhumer un corps et ce n'est pas n'importe qui non plus qui peut le demander. »

Autant au plan civil qu'au plan religieux, ça ne sera pas permis si la personne est décédée d'une maladie contagieuse Jeanne-Mance Caron, chancelier du diocèse de Baie-Comeau

Elle précise que dans la situation où c'est la famille qui demande de déplacer une dépouille, c'est elle qui assume la facture, mais dans le cas de force majeure comme l'érosion des berges, elle croit qu'il devrait y avoir des discussions. « Moi je pense que les organismes concernés, je parle de la Corporation du cimetière paroissial et la famille, doivent s'entendre ensemble. »

Qui doit payer les exhumations? La question se pose dans certaines paroisses, car plusieurs cimetières sont situés sur les rives de l'Est du Québec.