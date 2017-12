L'Océanic et le Drakkar confiants pour leur deuxième moitié de saison

L'Océanic de Rimouski et le Drakkar de Baie-Comeau partagent le même optimisme au sujet de leur deuxième moitié de saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Un texte de Louis Garneau

La fiche de l'Océanic est beaucoup plus impressionnante que celle du Drakkar, après 34 matchs disputés.

La formation rimouskoise a obtenu 22 victoires jusqu'ici, avec une récente poussée de 8 victoires en 10 rencontres.

L'équipe de Baie-Comeau a récolté 15 victoires sur la même période, mais elle a remporté 3 de ses 4 dernières rencontres.

L'optimisme est bien palpable dans les deux camps.

C'est sûr que je pense que l'on est un peu en-dessous des attentes jusqu'à maintenant. C'est sûr que l'on est conscients de ça. Xavier Bouchard, défenseur, Drakkar de Baie-Comeau

L'entraîneur-chef du Drakkar, Martin Bernard, entend garder le cap sur le plan de développement prévu : « On continue à orienter nos affaires pour faire progresser nos jeunes. »

Il demeure patient, conscient d'avoir entre les mains une formation de jeunes joueurs encore en apprentissage.

Tu vas le développer, répéter, répéter, répéter. Et à un moment donné, il y a la portion où il faut que l'on tombe un petit peu plus en compétition et en performance. Martin Bernard, entraîneur-chef, Drakkar de Baie-Comeau

De l'autre côté du fleuve, l'équipe rimouskoise rivalise pour la tête du classement de la ligue.

Le pilote n'est pas surpris des succès de son équipe qui refait surface avec éclat, après une année difficile en 2016-2017.

« On peut améliorer notre jeu sur bien des facettes. Mais dans l'ensemble, on est plus qu'heureux de la façon dont les gars travaillent et progressent. »

L'apport des vétérans constitue une étape cruciale pour la maturation des porte-couleurs rimouskois.

Le leadership de nos vétérans qui montrent la voie et qui nous aident à élever nos jeunes… la détermination de nos jeunes qui sont très passionnés. Serge Beausoleil, directeur général et entraîneur, Océanic de Rimouski

L'entraîneur du Drakkar souhaite que ses joueurs de deuxième année ne tombent pas dans le piège de la facilité. Son vétéran défenseur, Xavier Bouchard estime pouvoir compter sur les meilleurs partisans de la ligue.

Mais autant à Baie-Comeau qu'à Rimouski, les partisans s'attendent à ce que les joueurs donnent leur maximum pour que les victoires soient au rendez-vous en deuxième moitié de saison.

Avec les informations de François Robert