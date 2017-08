La Co.Mode Verte doit trouver 100 000 $ d'ici un mois

Le 18 juillet au matin, le gérant de La Co.Mode Verte est loin de se douter de la visite qu'il s'apprête à recevoir. À 11 h 30, un huissier remet à Mathieu Drouin un document dans lequel il apprend que la coopérative qu'il dirige devra trouver 102 604 $ d'ici 60 jours.

Un texte de Léa Beauchesne avec la collaboration de Marie-Josée Paquette-Comeau

Une telle collecte de fonds relève de l’impossible pour la coopérative qui revalorise des objets de seconde main et qui fait face à d’importantes difficultés financières en raison de problème de gestion qui remontent à quelques années.

Les créanciers s’étaient montrés compréhensifs depuis tout ce temps, mais voilà que l’un d’entre eux a perdu patience.

La Caisse d’économie solidaire Desjardins a intenté un recours hypothécaire pour récupérer les quelque 100 000 $ que lui doit la coopérative.

Il s’agit d’un préavis de vente sous contrôle de justice. Selon le document dont Radio-Canada a obtenu copie, La Co.Mode Verte « …est sommé[e] de délaisser l’immeuble […] afin que la créancière puisse le faire vendre en justice ». La Caisse de solidarité reprendrait alors l’immeuble pour le revendre et ainsi récupérer les sommes qui lui sont dues.

Pour éviter une telle situation, les administrateurs de la coopérative devront payer leur créancier. Le nouveau président de la Co.Mode Verte, André Marcil, affirme que le plan de relance promis l’automne dernier sera finalement présenté en septembre et que cela devrait suffire à rassurer Desjardins.

Comme créanciers, ils vont être rassurés si on leur présente de quoi. C'est sûr que si on ne fait rien, ce n'est pas une alternative. La pire chose à faire, c'est de ne rien faire. Alors on va préparer des documents à leur envoyer.

André Marcil, président, La Co.Mode Verte