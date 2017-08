La fête des Acadiens célébrée en grand à Bonaventure

Tout comme on le fait à Carleton-sur-Mer et aux Îles-de-la-Madeleine, la ville de Bonaventure souligne en grand la fête des Acadiens aujourd'hui. Elle rendra notamment hommage à l'ex-maire de Rimouski et nouveau sénateur Éric Forest, originaire de Bonaventure et Acadien de souche.

Un texte de Brigitte Dubé, d'après une entrevue réalisée par Marie-Josée Paquette Comeau à Bon pied bonne heure

Le sénateur Éric Forest s’est dit très touché de recevoir cette reconnaissance de la part de sa ville natale.

Fier de ses origines, il mentionne qu’elles l’ont porté tout au long de sa carrière.

Mon coin de pays m’a habité tout au long de mon parcours. Éric Forest, sénateur

« C’est pour moi une grande source de fierté d’être le premier sénateur depuis la Confédération qui représente notre région et d’être natif de cette région et de la représenter, » confie-t-il.

J’ai toujours pensé qu’une de mes plus grandes qualités, c’était d’être Acadien et Gaspésien c’est-à-dire d’être une personne près des gens. Éric Forest, sénateur

« Ça m’a guidé tout au long de mon cheminement, ça a contribué fortement à la carrière que j’ai eue », ajoute le sénateur.

Avec d’autres sénateurs, Éric Forest a dénoncé le fait que les Acadiens aient été ignorés dans la série sur l’histoire du Canada The Story of Us, présentée par la CBC. « L’Acadie n'a pas reçu la place qui lui revenait, estime-t-il. Si on n’avait pas dénoncé, l’Acadie aurait encore été un peu oubliée. »

70 % des résidents de la Baie-des-Chaleurs sont de descendance acadienne.