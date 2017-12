La fille du couple Servant-Vallée, assassiné à Tourelle, se vide le coeur

Johanne Vallée, la fille du couple Vallée-Servant de Tourelle, tous deux assassinés en mai 1995, vient de publier un livre à la mémoire de ses parents. Sans nommer personne, elle affirme qu'elle connaît la personne qui les a tués.

Un texte de Brigitte Dubé, d'après une entrevue réalisée par Léa Beauchesne

Johanne Vallée avait 33 ans au moment du drame. Elle considère son livre, Ma vie, mon enfer comme une sorte de thérapie.

Elle entend même poursuivre sa quête pour lever le voile sur ce meurtre non élucidé et affirme qu'elle a de nouvelles informations à confier aux enquêteurs.

« Mon mari entendait plein de choses et il vérifiait tout, raconte-t-elle. Il est décédé entre-temps et je me suis mise à tout mettre ensemble. J’ai de gros soupçons, mais je ne veux pas en parler tout de suite. J’ai le soutien d’un avocat qui est au courant de tout. »

Elle souhaite rencontrer les enquêteurs pour leur faire part de ce qu’elle a découvert.

J’ai pu reconstruire un scénario et il est très bon. Johanne Vallée, auteure

« Je voudrais qu’un enquêteur s’assoie avec moi pendant deux jours pour que je puisse lui expliquer ce que j’ai vu et entendu », ajoute-t-elle.

Selon Mme Vallée, plusieurs personnes seraient impliquées dans le double meurtre.

Des gens ne voulaient pas que je sorte mon livre. Je considère que ma vie est en danger. Johanne Vallée, auteure

Johanne Vallée mentionne aussi qu’une personne qui dit avoir tout vu est prête à se faire hypnotiser « pour être capable de tout dire ».

Pour elle, le temps presse. Elle veut faire la lumière le plus tôt possible. « Quand je vais mourir, je veux partir en paix », dit-elle.

Johanne Vallée écrit actuellement la suite de son livre. Elle se dit réconfortée par les nombreux messages de sympathie.