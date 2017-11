La Matapédia se prononce : Chantale Lavoie reste, Gaétan Ruest se retire

Les électeurs de la MRC de La Matapédia ont fait confiance à Chantale Lavoie pour un troisième mandat. La préfète sortante a reçu l'appui de 66,8 % des électeurs.

Un texte de Jean-François Deschênes

Une victoire aussi convaincante est pour elle un message de poursuivre le travail entrepris il y a huit ans. « J’ai mis toute mon énergie, j’ai mis tout mon cœur dans les dernières années et j’ai comme cette reconnaissance-là ce matin. »

Je le vois aussi comme : on me fait confiance pour les enjeux, pour travailler, pour être là aussi pour l’avenir. Ça fait que je suis prête. Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia

La Matapédienne de 47 ans veut maintenant travailler avec les élus en place sans tarder pour faire avancer les enjeux prioritaires pour la région comme le développement économique et la création d’emploi. « Avant la campagne, il y avait des petites choses qui étaient en train de se préparer, notamment d’essayer de créer des liens avec entre nos entreprises et les entreprises extérieures. Donc ça, c’est sûr que ça va se poursuivre. »

Une défaite difficile à expliquer

À la sortie de la salle où se faisait le recensement des votes, Gaétan Ruest tentait d’expliquer le résultat, qui ne laissait aucun doute sur la victoire de son opposante. « J’espère que ce n’est pas mon âge et que : tasse-toi mon oncle. Un moment donné quand tu commences à atteindre un certain âge, on travaille dans une société de consommation, est-ce que ça a pu jouer? Je n’ai vraiment aucune idée », se demandait-il.

Comment [expliquer] ce mouvement de changement? Je m’attendais à avoir une reconnaissance de la population jusqu’à un certain point avec tout ce que j’avais fait. Gaétan Ruest, candidat défait

L'homme de 72 ans a dirigé les destinées de la Ville d’Amqui pendant 19 ans avant de tenter sa chance comme préfet.

Il espère que les gens se souviendront de lui comme un maire qui a donné une image qui distingue sa Ville. « Il y en a qui m’ont raillé beaucoup avec l’affaire des ponts couverts, alors que j’ai donné une image de marque à Amqui. Je pense que, quand on pense à Amqui, on pense à quelque chose qui se démarque autant dans les images des entrées que dans la qualité de vie alors autour de tout ça, il y a un fil conducteur qui est basé autour des ponts couverts. Mais des ponts couverts dans la vie, on passe sa vie à construire des ponts. »

Il ignore pour l'instant, ce qu'il fera de sa retraite de la vie politique.