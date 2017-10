La pluie n'arrête pas les participants du défi Chaîne de vie

Malgré la pluie, une quarantaine de personnes ont gravi une piste de la station de ski alpin Mont-Castor, à Matane. Cette marche a été organisée dans le cadre du défi Chaîne de vie qui a lieu simultanément dans 14 régions du Québec et qui a pour but de sensibiliser les gens au don d'organes.

Un texte de Jean-François Deschênes

L'activité est organisée à l'occasion de la Journée mondiale du don d'organes et de la greffe.

Au Québec, plus de 800 personnes attendent pour un nouveau coeur ou un nouveau poumon, par exemple. Le temps d’attente peut être de trois à quatre ans.

Matane a récolté 540 $ pour cette cause qui seront remis à l'organisation qui déploie un projet éducatif auprès des élèves de quatrième secondaire de la province.

Les jeunes de 16-17 ans sont confrontés à la réalité de signer la carte de don d'organes au dos de leur permis de conduire, explique la coorganisatrice de l’activité de Matane, Hélène Thornton.

« C’est un âge où ils vont mieux comprendre la profondeur des questions. Tu sais le "pourquoi". C’est aussi un âge-clé au niveau des permis de conduire. Ils vont être sur la route. Ils vont devenir des ambassadeurs. Ils vont parler aussi avec leur famille, leurs parents », dit-elle.

Parce que même s’ils ont en leur possession une carte de don signée, c’est leur parent qui ont le dernier mot. Alors c’est très important que cette conversation ait lieu. Hélène Thornton, coorganisatrice, Chaîne de vie de Matane

Témoignage

Marcel Lamarre a été greffé du rein il y a 19 ans, ce qui a changé sa vie.

Avant la greffe, il devait recevoir des traitements d’hémodialyse trois jours par semaine « Parce que là, on n’est plus attaché à une machine. C’est des traitements qui duraient 12 heures par semaine. Ça fait qu’à partir de ce moment-là, la machine, c’est fini, on en parle plus. Alors c’est pour ça que sensibiliser les gens au don d’organes, c’est ce qui est le plus important. »

Quand on reçoit l’appel de quelqu’un qui a fait un don d’organes, c’est sûr que ça change. Il me semble que c’est une deuxième naissance. Marcel Lamarre, greffé du rein