La tire de tracteurs antiques, évènement rassembleur dans la Mitis

Le village de Saint-Joseph-de-Lepage, dans la Mitis, accueille dimanche la 14e compétition de tire de tracteurs antiques. Selon les organisateurs, près de cinq cents personnes se sont déplacées pour assister au concours, qui rassemble des participants de partout au Bas-Saint-Laurent.

Un texte de Laurence Gallant

Des tracteurs des années40, 50 et 60 sont mis à rude épreuve pour tirer une lourde traîne mécanique sur la plus longue distance possible.

Le président du comité des tires de tracteurs antiques de Saint-Joseph-de-Lepage, Olivier Roussel, est bénévole depuis les tout débuts de l’évènement, il y a 14 ans. Il se réjouit que l’activité soit aussi populaire :

C’est un évènement que visiblement la population aime, parce que les spectateurs sont au rendez-vous, les compétiteurs sont au rendez-vous. Olivier Roussel, président du comité des tires de tracteurs antiques de Saint-Joseph-de-Lepage

Depuis les débuts de l'évènement, le maire de Saint-Joseph-de-Lepage, Réginald Morissette, est l'un des champions réguliers de la compétition. Il estime que la tire de tracteurs est rassembleuse pour la population :

Ici à Saint-Joseph, l'agriculture c'est ça qu'on a tout le temps fait tout le long de notre vie. [...] On a défriché avec ces tracteurs-là, les anciens tracteurs que nous on prend pour les tires : 1962 à 1946. Réginald Morissette, maire de Saint-Joseph-de-Lepage

Olivier Roussel, qui assure également l’animation de l’évènement, indique que les tracteurs antiques sont une attraction en soi :