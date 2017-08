Le camp d'entraînement du Drakkar est commencé à Baie-Comeau

Le camp d'entraînement du Drakkar a commencé lundi à Baie-Comeau. Les dirigeants de l'équipe devront constituer une formation unie en choisissant parmi les 35 joueurs présents au Centre Henry-Leonard.

Un texte de Marlène Joseph-Blais

Les épreuves physiques ont eu lieu en matinée. Les joueurs disputeront un premier match intra-équipe devant leurs partisans en soirée.

Le directeur gérant du Drakkar, Steve Ahern, affirme que les joueurs ont l'air en forme. « La forme physique, on va y voir. L'année passée, ça a été un des gros problèmes jusqu'en novembre, à peu près », dit-il.

Il y en a qui ont grandi! On avait des jeunes de 16 ans et il y a des gars qui ont pris un ou deux pouces, donc ça va être intéressant. Steve Ahern, directeur gérant, Drakkar de Baie-Comeau

Les vétérans avaient hâte de revenir sur la Côte-Nord. « On a un excellent groupe de leaders. On a quand même une vingtaine de gars qui reviennent cette année », souligne Steve Ahern.

Le directeur gérant est fier du groupe de joueurs qu'il doit évaluer avec le reste du personnel de l'équipe. « On a des lignes qui sont capables d'être intenses. On a des lignes qui peuvent mettre la rondelle dans le filet. »

Cinq joueurs de 20 ans

Le Drakkar aura des choix à faire pour identifier ses trois joueurs de 20 ans cette année.

Le défenseur Bradley Lalonde, acquis samedi des Tigres de Victoriaville, s'est ajouté à Simon Chevrier, Éric Léger, Mikaël Sabourin et Antoine Samuel.

On va voir comment ils vont se comporter dans les prochains jours. On a cinq joueurs de 20 ans, donc on va avoir à prendre des décisions. Steve Ahern, directeur gérant, Drakkar de Baie-Comeau

Matchs à venir

Une première partie de hockey préparatoire sera présentée mardi au Centre Henry-Leonard. Les Saguenéens de Chicoutimi seront les visiteurs.

Le directeur gérant de l'équipe pense déjà aux séries éliminatoires, qu'il espère amorcer dans une meilleure position en 2017. « L'année passée, on voulait faire les séries et cette année on veut travailler pour avoir l'avantage de la glace », annonce déjà Steve Ahern.

La saison régulière du Drakkar commencera le 22 septembre avec la visite de l'Océanic de Rimouski à Baie-Comeau.