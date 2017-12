Le Conseil de la culture du Bas-Saint-Laurent fait peau neuve et s'appellera désormais Culture Bas-Saint-Laurent. L'organisme a présenté mercredi matin son nouveau logo et une nouvelle mouture de son site web.

La directrice générale de Culture Bas-Saint-Laurent, Julie Gauthier, explique que l'image du Conseil de la culture n'avait pas été repensée depuis des années.

On voulait quelque chose de minimaliste, quelque chose de malléable, qu'on pourrait bouger selon l'utilisation , explique Julie Gauthier. D'où le noir et blanc du nouveau logo, dont les lettres et les mots peuvent se déplacer au besoin.

Cette simplicité, les membres du conseil de la culture l'ont aussi voulue pour le nouveau nom du Conseil de la culture. Selon Julie Gauthier, Culture Bas-Saint-Laurent reflète davantage la mission de son organisme.

[Culture Bas-Saint-Laurent], ça nous représente mieux. Les gens faisaient souvent l'amalgame entre Conseil de la culture, Conseil des arts... On avait l'impression qu'on était paragouvernemental [...] tandis qu'on est un OBNL complètement indépendant qui soutient les artistes et les organismes. Julie Gauthier, directrice générale de Culture Bas-Saint-Laurent

Un calendrier culturel

En plus de regrouper les services aux membres, le nouveau site internet de Culture Bas-Saint-Laurent comprend maintenant un calendrier des activités culturelles.

Les gens vont pouvoir retrouver un calendrier culturel qui recense l'ensemble du territoire. On sait que les gens voyagent beaucoup, aiment aller voir des trucs à Matane, Trois-Pistoles, Rimouski.

Un blogue concernant les différents enjeux du développement culturel de la région a également été mis en ligne.