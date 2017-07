Le parc national Forillon célèbre la Journée des parcs

C'est la Journée des parcs partout au Canada samedi. Au parc national Forillon en Gaspésie, des activités ont été organisées sous les thèmes de la terre et de la mer.

Parmi les activités proposées aux visiteurs, un parcours guidé de l’exposition Cap sur le capelan ainsi qu’une activité immersive et éducative sur les mammifères marins. Une présentation sur les secrets de la roche de Forillon était aussi offerte.

Cette journée permet d’apprendre à connaître les trésors du parc, soutient l'agent-coordonnateur à l’interprétation, Bruce O’Connor. « On protège ce qu'on aime et on aime ce qu'on connaît. Alors nous avons ici une belle occasion d'en connaître davantage. »

Il y a toutes sortes de choses [dans le parc] en passant par les baleines, les poissons de proie et la géologie. L'agent-coordonnateur à l’interprétation, Bruce O’Connor

Tranquillité recherchée

Les visiteurs ont accès à une foule d’activités samedi, mais également tout l’été. Ils peuvent faire des randonnées pédestres, de l’observation de différentes espèces et visiter des expositions. « J'aime bien venir, c'est tranquille pour voir des animaux, des ours, orignaux, pour profiter aussi de la plage, la vue la forêt », lance le visiteur Sébastien Pitre.

C'est la paix, la vastitude et bien sûr la mer. On ne se tanne pas de regarder cela. Jean-Louis Laganière, un visiteur

La saison touristique s’annonce excellente en Gaspésie. Pour l’instant, Parcs Canada ne veut pas s'avancer sur un chiffre à l'égard du nombre de visiteurs du Parc.

D’après les informations de Bruno Lelièvre.