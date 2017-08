Le savoir-faire d'étudiants de Saint-Pascal au Massif de Charlevoix

Une entreprise étudiante de Saint-Pascal, Ski's'récup, vient de décrocher un contrat avec le Massif de Charlevoix. La petite compagnie, située à l'école secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal, fabrique des meubles à partir de skis et de planches à neige usagés.

« Le concept, c'est de récupérer les vieux skis, les vieilles planches à neige [...] et de les convertir en meubles construits en cèdre naturel » explique l'enseignant responsable du projet, François Boucher.

En plus d'avoir développé des partenariats avec des entreprises de récupération pour s'approvisionner en matériel de glisse usagé, Ski's'récup s'est entendu avec des bûcherons du secteur pour obtenir le bois nécessaire pour faire ses meubles.

« On épluche le cèdre, on le fait sécher, on le coupe en rondelles et on sélectionne les grosseurs pour fabriquer les meubles », dit François Boucher.

Un premier contrat avec le Massif de Charlevoix

Dès la prochaine saison de glisse, une cinquantaine de meubles fabriqués par les jeunes seront installés dans le chalet du Massif de Charlevoix.

Selon François Boucher, ce contrat offrira une très belle visibilité au projet Ski's'récup en plus de lui permettre de vendre davantage de meubles :

Le Massif nous ouvre ses portes [...] et nous donne la possibilité de vendre sur place. [...] Si vous voyez un beau banc, une belle patère, vous pouvez partir avec, et nous ensuite, on le remplace! François Boucher, enseignant responsable du projet Ski's'récup

Ski's'recup existe depuis deux ans et est entièrement gérée par des étudiants bénévoles, chapeautés par François Boucher.