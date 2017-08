Les comptoirs alimentaires très sollicités à l'approche de la rentrée

À l'approche de la rentrée des classes, l'achat de fournitures scolaires resserre le budget de nombreuses familles, à tel point que plusieurs se tournent vers les banques alimentaires pour boucler leur budget. Pour répondre à la demande, des organismes récupèrent les surplus auprès des supermarchés.

Le directeur général de Moisson Rimouski-Neigette, Louis Vézina, constate qu’à chaque rentrée scolaire, plus d’une vingtaine de familles supplémentaires se tournent vers sa banque alimentaire.

Selon lui, elles cherchent à équilibrer leur budget qui est amputé par l'achat de fournitures scolaires.

La chef d’entrepôt du comptoir alimentaire de Sept-Îles, Agathe Dumont, souligne que les aliments offerts sont souvent ceux que l'on retrouve dans les assiettes des enfants le midi.

On cherche à leur donner plus de petits jus, plus de petits fruits, tout ce que les enfants se servent à l'école aussi, et aussi pour qu'ils aient de bons déjeuners : du gruau, du beurre de peanut, du fromage.

Agathe Dumont, chef d'entrepôt du comptoir alimentaire de Sept-Îles