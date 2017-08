Les lettres de l’Empress of Ireland n’ont pas disparu

Contrairement à ce qu'ont rapporté certains médias la semaine dernière, les lettres sur la proue de l'Empress of Ireland n'ont pas disparu. Les plongeurs Dany St-Cyr et Ludovic Bouchard ont constaté qu'elles étaient toujours sur l'épave lors d'une plongée samedi matin.

Un texte d’Édith Drouin

Des plongeurs français ont alerté les médias la semaine dernière au sujet de la possible disparition des lettres sur le côté bâbord de la proue de l’Empress of Ireland.

L’équipe était à Rimouski pour filmer une bande-annonce en vue de produire un docu-fiction sur le bateau qui a sombré dans le Saint-Laurent en 1914.

Lorsque le ministère de la Culture et des Communications du Québec a eu vent des affirmations des Français, le conseiller en développement culturel, Euchariste Morin, a demandé au plongeur Ludovic Bouchard d'aller vérifier si les lettres étaient bel et bien disparues.

Le plongeur, accompagné de Dany St-Cyr, a pu constater rapidement que le lettrage était toujours sur l’épave.

En sachant où elles sont exactement, on les distingue et on voit qu’elles sont toujours là.

Dany St-Cyr, plongeur professionnel et enseignant en plongée professionnelle à l’Institut maritime du Québec