Les nombreuses communautés culturelles de Rimouski se rencontrent à table

Avec les manifestations de dimanche et les violences des dernières semaines aux États-Unis, les événements qui rassemblent les différentes communautés culturelles gagnent en importance pour atténuer les tensions. C'est le cas du 18e Festival interculturel de Rimouski, qui avait lieu cette fin de semaine.

D’après le reportage de Marie-Christine Rioux

La dégustation de mets internationaux a la cote au Festival interculturel de Rimouski. Selon des festivaliers, ces occasions d'échanger entre différentes cultures gagnent en importance en raison des tensions entourant l’immigration.

C'est toujours un plaisir renouvelé de rencontrer des gens d'autres nations. Il y avait monsieur qui était assis à notre table. Il vient de Guadeloupe et on a eu beaucoup de plaisir à jaser avec lui. Jean-Noël Saucier, festivalier

Pour ouvrir aux autres cultures aussi, puis avec ce qui se passe, je pense que c'est important que ça ait lieu. Même en région comme ici à Rimouski. Noémie Farndom

L'organisme Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent, qui organise le festival, réaffirme l'importance d'activités comme celle-ci pour l'intégration des nouveaux arrivants.

La dégustation permet aux festivaliers de tisser des liens avec des membres de la quarantaine de communautés culturelles présentes à Rimouski.

« C'est pas seulement une affaire administrative. Il ne suffit pas de faciliter les choses, de montrer comment fonctionne notre société, etc. Il faut le partager quotidiennement et en relation individuelle », explique Jacques Robert, l'animateur du Festival interculturel de Rimouski.

Pour les participants, c'est l'occasion de lutter contre des préjugés au sujet de leur pays natal et de le présenter sous un regard plus positif et attrayant.

Quand [j'entends parler] de la Syrie, les gens toujours ils imaginent la guerre, mais je veux présenter une autre image à mon pays. Sawsan Karamohamad, participante syrienne

« Parce que les gens se demandent parfois : qu'est-ce qu'ils mangent chez eux? Mais on mange tout ce qu'on mange ici. La seule différence, c'est que c'est préparé d'une autre façon », affirme une autre exposante d’origine camerounaise, Maude Okavi.

Une preuve que le plaisir de bien manger réussira toujours à rassembler les différentes cultures autour de la même table.