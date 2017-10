Les quais fédéraux seront cédés à Québec au cours des prochains mois, dit le ministre Leblanc

Le ministre fédéral des Pêches et des Océans, Dominic Leblanc, affirme que les discussions entre Québec et Ottawa progressent bien au sujet du transfert des quais fédéraux de l'Est du Québec.

Le ministre Leblanc se dit persuadé que le dossier se règlera « dans les prochaines semaines », ou « dans les prochains mois ». Il a fait cette déclaration en marge du BioMarine Business Convention, qui s'est ouvert dimanche à Rimouski.

Le ministre a reconnu l'importance des quais pour le développement économique de la région. Dominic Leblanc assure que son gouvernement tente actuellement de dégager des fonds pour remettre ces infrastructures en état, comme le demande Québec, mais reconnaît qu'il n'a pas suffisamment d'argent pour réaliser tous les travaux en ce moment :

Nous avons identifié quelques fonds, on n'a pas l'enveloppe budgétaire nécessaire pour faire tous les projets, mais on a un budget fédéral qui s'en vient dans quelques mois. Dominic Leblanc, ministre des Pêches et des Océans

Le maire de Rimouski, Marc Parent, a qualifié ces discussions avec le ministre fédéral de « productives ». Il se dit confiant que le dossier du quai de Rimouski sera réglé rapidement.

« Le ministre semble avoir beaucoup d'ouverture. On a espoir que dans les prochains mois, il pourrait y avoir effectivement de belles annonces », a-t-il dit.

D'après les informations d'Ariane Perron-Langlois